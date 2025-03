Bombeiros decidem encerrar buscas por homem que desapareceu nas águas do Rio Purus

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira esteve empenhada em uma missão na tentativa de localizar o corpo do diarista conhecido como Paulo do Graça que desapareceu nas águas do Rio Purus na última segunda-feira (24).

Segundo informações, foram realizadas buscas subaquáticas e superficiais, entretanto, não foi possível encontrar a vítima. Com isso, as buscas foram suspensas.

Relatos dos moradores apontam que Paulo foi visto pela última vez saindo em uma canoa do porto da comunidade Silêncio. No dia seguinte, apenas o barco foi encontrado nas proximidades do seringal Regeneração.

Os ribeirinhos também informaram que ele teria ingerido bebida alcóolica. A hipótese mais provável é que o mesmo tenha caído nas águas do purus e por ter ingerido bebida alcoólica, não teve forças para sair para a margem.

Entre seus familiares e amigos, o clima é de total consternação.