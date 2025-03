Bombeiros resgatam homem que estava desaparecido por dois dias em área de mata

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado para realizar buscas por um homem que havia desaparecido em uma área de floresta no Ramal 3. A equipe iniciou as buscas, percorrendo cerca de 8 km por uma estrada lamacenta e de difícil acesso.

Devido às condições precárias do terreno, a viatura dos bombeiros não conseguiu avançar após certo ponto, obrigando os militares a continuarem o trajeto com um quadriciclo por mais 9 km até o local indicado.

No entanto, antes que a equipe chegasse ao ponto final da busca, o homem conseguiu se orientar e retornou para casa em segurança. Os bombeiros avaliaram seu estado de saúde e ele relatou estar bem. Segundo o próprio relato, ele havia saído de casa na manhã de quarta-feira (12) e, após caminhar por algumas horas, acabou desorientado, sem conseguir encontrar o caminho de volta.