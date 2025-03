Brincadeiras, prêmios e desfile; baile infantil Mamãe Eu Quero acontece domingo em Rio Branco

A 11ª edição do bailinho infantil Mamãe Eu Quero acontece neste domingo (2), no buffet Afa Jardim, em Rio Branco.

A programação conta com Dj, palhaço e brinquedos para animar a festa da criançada, além de desfile, escolha do rei, rainha, príncipe e princesa e prêmio para a melhor fantasia. As atividades vão dar iniciar às 17h.

A organizadora do evento Meyer Manaus, fala sobre as experiências para este ano.

“Minha expectativa é muito grande. Ano passado foi um sucesso e este ano, vamos novamente reviver a magia dos bailes de salão, com marchinha, e outras músicas, tenho certeza que vai ser diversão garantida. Vamos celebrar o Carnaval com estilo e muita animação! A criançada e seus papais estão na expectativa também”, destacou Meyre.

Os ingressos estão com o valor de 50 reais o par e 30 reais o individual.