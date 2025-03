Bruno Borges, o menino do Acre, pede jovem em casamento durante noite de Carnaval; VEJA FOTOS

O empresário Bruno Borges, conhecido como o “menino do Acre” pela imprensa nacional — desde que desapareceu em 2017 —, chamou a atenção de seus seguidores neste domingo de Carnaval (2).

Ele decidiu pedir em casamento a jovem Naiara Almeida, violonista e estudante da Universidade de Brasília (UnB). O momento foi compartilhado pelo próprio Bruno em seu perfil no Instagram.

O pedido foi feito durante uma festa de Carnaval em Rio Branco.

Quem é Bruno Borges?

De 27 de março a 11 de agosto de 2017, Bruno de Melo Silva Borges ficou desaparecido. Seu quarto com mensagens cifradas ganhou o noticiário nacional e nem os investigadores policiais descobriram seu paradeiro. Um inquérito chegou a ser aberto pela Polícia Civil do Acre, mas, com o reaparecimento do estudante, o delegado que cuidava do caso decidiu encerrá-lo — alegando que houve “comprovação de ausência voluntária”.

Nos últimos meses, Bruno passou a vender cursos nas redes sociais, prometendo experiências como sair do próprio corpo, interpretação de sonhos e outros tipos de mentoria.