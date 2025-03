Folia animal! Cachorrinha pula Carnaval em Rio Branco com tutora pelo segundo ano seguido

Se o bloco do Vai Quem Quer no Tucumã não decepcionou com a acessibilidade canina, o Carnaval da Família também não ficou pra trás, e nessa noite de domingo (2), aqueles que visitaram a Praça da Revolução puderam ver uma cachorrinha dançarina.

Paula Soares, junto de sua cadelinha Nachely, vieram vestidas a caráter para pular carnaval. Com muitas cores e “cílios postiços”, a cschorrinha não apenas acompanha a dona, como também dança com ela, em momento descontraído.

“Ano passado fiz uma roupa improvisada e vim, mas esse ano resolvi produzir ela. Tenho seis cães em casa, mas só ela dança, só ela tem o gingado”, brinca a tutora.

Veja o vídeo: