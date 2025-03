CadÚnico: 6,4 milhões de famílias devem atualizar cadastro urgente

O Cadastro Único (CadÚnico) é um sistema do Governo Federal que identifica e caracteriza famílias de baixa renda em todo o país. Ele serve como base para a concessão de diversos programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Auxílio Gás e o Programa Minha Casa Minha Vida.

O sistema registra informações essenciais sobre as famílias, como renda, composição, condição de moradia, entre outros dados.

De acordo com a Agência Brasil, cerca de 6,4 milhões de famílias brasileiras precisarão atualizar seus dados até fevereiro de 2026. Dentre os cadastros desatualizados estão beneficiários e não beneficiários de programas sociais.

As famílias que devem realizar o processo serão notificadas de maneira escalonada, sem necessidade de deslocamento imediato aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O aviso será feito por meio de mensagens nos aplicativos do CadÚnico, do Bolsa Família e dos sistemas de pagamento, como o Caixa Tem. Também serão enviadas mensagens nos extratos de pagamento do programa e disponibilizadas chamadas de voz na Central de Atendimento da CAIXA.

Por que será necessário atualizar os dados do CadÚnico?

A iniciativa faz parte da Ação de Qualificação Cadastral 2025, prevista na Lei nº 15.077/2024. Esta ação é dividida em averiguação cadastral e revisão cadastral. A primeira tem como foco identificar inconsistências na composição familiar, enquanto a segunda visa a atualização de registros desatualizados.

Essa medida garante que os mais de 40 programas sociais que utilizam o CadÚnico continuem beneficiando as famílias em situação de vulnerabilidade.

Como atualizar os dados do CadÚnico?

Para atualizar os dados, os beneficiários devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). No caso de famílias compostas por apenas uma pessoa, a entrevista de coleta de dados ocorrerá no domicílio do beneficiário. Manter os dados do CadÚnico atualizados é essencial para evitar a perda de benefícios.