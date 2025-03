Caiado confirma Gusttavo Lima em evento para lançar pré-candidatura

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), anunciou que lançará a pré-candidatura à Presidência da República no próximo dia 4 de abril, em Salvador (BA), ao lado do cantor Gusttavo Lima, como adiantou o Metrópoles na coluna de Igor Gadelha. De acordo com Caiado, é possível que seja formada uma chapa entre os dois para o pleito de 2026. No entanto, a decisão só deve ocorrer no ano que vem.

Segundo o governador, ele e o cantor vão andar juntos, visitando estados e as decisões serão tomadas de forma conjuntas. Há uma expectativa de que Gusttavo Lima se filie ao União Brasil durante o evento na capital baiana.

O evento do dia 4 de abril também marca a entrega do título de cidadão baiano ao governador de Goiás.

Eleições de 2026

Na cúpula do União Brasil, os planos Gusttavo Lima preveem uma candidatura a senador por Goiás em 2026, embora o cantor tenha anunciado ao Metrópoles em janeiro que pretende concorrer à Presidência da República.

Aliados de Caiado dizem que ele pretende surfar na popularidade de Gusttavo Lima, de quem é aliado. Para isso, a ideia do governador de Goiás seria rodar o Brasil ao lado do cantor sertanejo para tentar aumentar sua popularidade.