Caminhão não consegue subir ladeira e bloqueia tráfego em avenida de cidade no Acre

Na manhã desta quinta-feira (6), um caminhão sofreu uma falha mecânica enquanto subia uma ladeira no bairro Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul. O veículo perdeu força no meio do trajeto e ficou parado na pista, interrompendo o fluxo de trânsito.

Uma equipe do Departamento de Trânsito foi acionada e interditou a via para evitar riscos a motoristas e pedestres. Para remover o caminhão, foi necessário o auxílio de um trator, que realizou o reboque do veículo.

Após a conclusão do serviço, a rua foi liberada e o tráfego voltou ao normal. Felizmente, não houve danos estruturais nem registro de acidentes.