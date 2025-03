‘Cansei de ser gordo’: influenciador revela primeiros resultados após jornada de emagrecimento

O influenciador acreano Daniel Cruz, famoso por seus vídeos de humor em Rio Branco, deu um passo ousado ao embarcar no que ele chama de “jornada de emagrecimento” e compartilhar os desafios com seus seguidores.

Em um post no Instagram que já tá rendendo apoio de seguidores nos quatro cantos do Acre, Daniel abriu o jogo: “Cada dia, percebo que não está sendo fácil, mas estou indo com muita garra e determinação”.

Sem revelar os resultados ainda, ele adiantou que já conseguiu algumas conquistas e agradeceu o carinho de amigos e parceiros nas redes sociais, prometendo mostrar os próximos passos dessa transformação.