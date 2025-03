Capital Premiado 2025: Sicredi Biomas incentiva investimentos no capital social ofertando grande premiação a seus associados

Trazendo a chance de conquistar uma grande premiação e, ao mesmo tempo, fortalecer o patrimônio, a campanha Capital Premiado 2025 oferece vantagens imperdíveis para os associados(as) da Sicredi Biomas. Além de ser uma forma de investir no futuro, a iniciativa premia aqueles que fortalecem o cooperativismo e acreditam no crescimento coletivo.

A cada R$ 50,00 integralizados no Capital Social, um número da sorte é gerado, garantindo participação nos sorteios que acontecerão ao longo do ano. Nesta edição, os prêmios incluem um automóvel Ram Rampage 2.0L, dois Fiat Fastback Audace Turbo Hybrid, quatro motocicletas elétricas Shineray SE1 e doze iPhones 15, ampliando as possibilidades de contemplação.

As integralizações podem ser feitas de forma única ou programada, desde que realizadas até nove dias antes do sorteio correspondente. Além da oportunidade de concorrer a prêmios, esse investimento fortalece a cooperativa, permitindo a ampliação de produtos e serviços financeiros e beneficiando diretamente as comunidades onde a Sicredi Biomas atua. No final da campanha, os associados(as) também participam da distribuição dos resultados da cooperativa, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional.

A campanha da Sicredi Biomas vai além dos prêmios, incentivando o planejamento financeiro e o fortalecimento do cooperativismo. O Capital Premiado oferece a oportunidade de conquistar um patrimônio sólido, com a chance de ser premiado. Nas edições anteriores, diversos associados foram contemplados, e a premiação fez a diferença na vida de muitas pessoas, reforçando o compromisso da cooperativa com o crescimento conjunto.

Participar é simples: Quem não é associado pode procurar uma agência Sicredi mais próxima, buscar orientações de integralizações no Capital Social e garantir sua participação na campanha aproveitando todos os benefícios de ser um cooperado Sicredi, tendo ainda acessos a soluções financeiras diferenciadas e contribuição direta para o fortalecimento da cooperativa e da comunidade.

As datas dos sorteios serão:

12/03 – 1 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

12/04 – 4 iPhones 15

14/05 – 1 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

11/06 – 4 iPhones 15

12/07 – 1 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

13/08 – 4 iPhones 15

24/09 – 1 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025, 2 automóveis Fiat Fastback Audace Turbo Hybrid (um para cada conjunto de regionais) e 1 automóvel Ram Rampage 2.0L 2025

O regulamento completo e todas as informações da campanha estão disponíveis nas agências Sicredi Biomas e nos canais digitais da cooperativa.

