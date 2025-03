Carnaval 2025: Claudia Leitte arrasta multidão com o Blow Out

Claudia Leitte arrastou uma multidão no circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta sexta-feira (28), segundo dia oficial de folia. A cantora deu início ao desfile do trio do bloco Blow Out, animando o público com a clássica música “Amor Toda Hora”, de 2014.

Neste ano, os foliões do bloco se fantasiaram de salva-vidas, seguindo a temática do bloco para o Carnaval 2025. Diversos fãs da cantora marcaram presença na avenida desde cedo.

Essa é a segunda participação de Claudia na festa deste ano. Na quinta-feira, ela dividiu opiniões do público durante sua apresentação na abertura do Carnaval de Salvador, no circuito Osmar (Campo Grande). A cantora, convidada de Carlinhos Brown, foi recebida com vaias e aplausos dos foliões.

Confira fotos de Claudia Leitte no segundo dia de Carnaval: