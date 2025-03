Carnaval 2025: ContilNet e Top Mídia fazem história na maior cobertura digital do Acre

A transmissão do Carnaval da Família 2025 realizada pelo ContilNet, em parceria com a Top Mídia, alcançou números expressivos durante os cinco dias de festa na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

Ao todo, mais de 16 milhões de visualizações foram registradas nas redes sociais. No site ContilNet, foram mais de 6 milhões de visualizações durante as cinco noites de festa. A produção jornalística resultou em mais de 330 matérias, 160 reels e 220 stories, consolidando a cobertura como a mais completa do estado.

Com apresentação do jornalista Everton Damasceno e de Ludmilla Cavalcante, a bancada levou ao público os melhores momentos do evento, entrevistas com autoridades, além da participação de influenciadores digitais. Pelo menos 20 profissionais trabalharam diretamente para garantir a transmissão ao vivo, que somou mais de 20 horas de exibição em tempo real.

A cobertura levou para quem estava em casa, os shows nacionais e locais, o concurso das realezas do Carnaval e o desfile dos blocos carnavalescos. O compromisso com a qualidade da informação e a inovação digital garantiu números históricos ao final de todo o trabalho realizado.

Além disso, 15 marcas foram atendidas durante a transmissão, reforçando a credibilidade e o alcance do ContilNet e Top Mídia na comunicação digital acreana.

A transmissão do Carnaval da Família 2025 consolidou o ContilNet como o veículo de comunicação mais completo do estado do Acre, levando em tempo real, pela internet e pela TV, em parceria com a TV Rio Branco, cada detalhe da maior festa popular do Acre.

CONFIRA: