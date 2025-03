Carnaval 2025: veja a agenda de desfiles no Rio de Janeiro

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, abre seus portões a partir de sexta-feira (28) para receber as escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial que desfilam seus enredos pela tradicional passarela do samba.

Uma das novidades deste ano ficou por conta do aumento do tempo das apresentações. Agora, as agremiações da elite terão de 70 a 80 minutos para percorrer a avenida. Além disso, haverá quatro módulos de julgamento espalhados pela Sapucaí, sendo dois no lado par e dois no lado ímpar, e sem cabines duplas, como no último ano.

Enredos afro dominam o Grupo Especial em 2025

Nove das doze escolas que formam o Grupo Especial levarão enredos que exaltam personalidades pretas ou histórias e elementos contemplados em religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé.

As exceções ficarão por conta de Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos de Vila Isabel e Acadêmicos do Grande Rio. Diretamente da zona oeste carioca, a verde e branca levará para a avenida a temática futurística. Enquanto a azul e branca traz as rezas e assombrações. Por fim, a tricolor de Caxias aposta nos encantos de Belém do Pará.

Veja a programação completa dos desfiles na Marquês de Sapucaí

Série Ouro

Sexta-feira (28 de fevereiro)

21h:Botafogo

22h: Arranco

23h: Inocentes

0h: Unidos da Ponte

1h: Estácio de Sá

2h: União de Maricá

3h: Em Cima da Hora

4h: União da Ilha

Sábado (1º de março)

21h: Tradição

22h: Acari

23h: Vigário

0h: Unidos de Bangu

1h: Porto da Pedra

2h: São Clemente

3h: Niterói

4h: Império Serrano

Grupo Especial

Domingo (2 de março)

22h: Unidos de Padre Miguel

23h30: Imperatriz Leopoldinense

1h: Unidos do Viradouro

2h30: Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (3 de março)

22h: Unidos da Tijuca

23h30: Beija-Flor de Nilópolis

1h: Acadêmicos do Salgueiro

2h30: Unidos de Vila Isabel

Terça-feira (4 de março)