Carnaval da Família 2025 movimentou mais de R$ 1,2 milhão na economia, diz presidente da Acisa

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, participou de uma entrevista ao vivo durante a transmissão do ContilNet na última noite do Carnaval da Família, terça-feira (4), e falou sobre o sucesso da festa na capital acreana.

O evento gerou mais de 150 empregos diretos, e mais de 300 indiretos. Além disso, foram contratadas cerca de 50 empresas, com previsão de movimentação de mais de R$ 1,2 milhão em negócios.

O carnaval deste ano foi fruto de uma parceria entre Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado e Acisa. Dossa expressou o sentimento em realizar um evento como presidente da Associação Comercial.

“A Acisa trabalha justamente para isso, para movimentar a economia, e no carnaval, o investimento feito pelo Governo e Prefeitura tem um retorno para a população, para os empreendedores. Então não é um gasto, não é só festa, é economia circulando. Fico feliz de começar o ano e a gestão com chave de ouro”, ressaltou.

De acordo com a presidente da Acisa, os números oficiais do Carnaval da Família ainda serão fechados para, assim, serem divulgados e confirmar o sucesso da festa.