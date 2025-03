Carnaval da Família reúne crianças e idosos em festa animada no Centro de Rio Branco; FOTOS

O Carnaval da Família, em Rio Branco, foi tomado por crianças e idosos, neste domingo (2). O baile infantil e o baile da melhor idade reuniram foliões de todas as gerações em uma festa marcada por muita música e animação.

Com máscaras, confetes e fantasias coloridas, as crianças aproveitaram a programação especial com shows de bandas locais. Já os idosos entraram no clima carnavalesco ao som das tradicionais marchinhas, revivendo memórias e mostrando que a alegria não tem idade.

O evento integra a programação oficial do Carnaval 2025. A proposta é oferecer um espaço seguro e festivo, onde pessoas de todas as idades possam aproveitar a folia com segurança e tranquilidade.

Veja as fotos: