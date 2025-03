Danilo Gentili tem ataque de fúria por conta de obras na rua de casa

Um vídeo do apresentador Danilo Gentili, de 45 anos, viralizou nas redes sociais neste domingo, 2, depois que ele “armou um barraco” por conta de uma obra na frente de sua casa, em São Paulo.

Nas imagens, é possível ver que o apresentador chuta placas e arremessa cones pela rua. As placas e os cones estavam causando interdição na rua em que o prédio onde Danilo Gentili mora está localizado.

“Manda eles virem interditar eu de entrar na minha casa”, diz ele no vídeo. “Quem é você?”, pergunta uma pessoa. “Eu sou um cara que está de saco cheio”, responde Gentili.

A obra está relacionada ao clube privativo Soho House, que está instalado no Complexo Matarazzo, o mesmo do famoso Hotel Rosewood. A mensalidade do clube pode chegar a R$ 10 mil.

Vestindo camiseta preta, bermuda e chinelo, Danilo continua a discussão com o homem, que é provavelmente um operário da obra, e, em seguida, retorna para seu prédio. Ele também chegou a mostrar o dedo do meio para o trabalhador.