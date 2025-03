Carnaval da Família reuniu quase 50 mil pessoas durante cinco noites de festa, aponta Governo

O governo do Acre divulgou nesta quinta-feira (6), por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o balanço do Carnaval da Família 2025. A festa aconteceu na Praça da Revolução, Centro da capital acreana, e reuniu cerca de 48.760 pessoas durante as cinco noites de festa.

O evento aconteceu em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e com a Prefeitura de Rio Branco e contou com segurança reforçada de cerca de 180 agentes em todas as noites.

Foram realizadas, ainda, campanhas preventivas e uso de tecnologias como câmeras de segurança, o que fez com que o número de ocorrências tenha sido baixo em comparação a anos anteriores. Em todo o estado a Polícia Militar registrou apenas 47 ocorrências.

O diretor operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera, classificou como positiva para a atuação das forças, a unificação do evento.

“Este ano nós não tivemos nenhum acidente grave, não perdemos nenhuma vida pelo evento Carnaval em relação a bebida alcoólica; tivemos algumas pequenas ocorrências, todas relacionadas ao uso excessivo de bebida alcoólica, mas nenhuma grave. Isso para nós é um motivo de muita comemoração, para a segurança de forma geral”, afirmou.