Carnaval é feriado? Segunda-feira é folga? Veja o que diz a lei

O carnaval de 2025 já começou e a festa vai até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 5. A data, porém, não é considerada um feriado nacional e varia de acordo com cada estado. No Rio, a terça-feira, que este ano cai em 4 de março, é feriado estadual, em razão da Lei 5243/2008. Por isso, o empregado tem direito a folga neste dia. Por tradição, não se costuma trabalhar na segunda-feira de carnaval, mas não há previsão em lei sobre isso, depende das políticas de cada empresa.

A Quarta-feira de Cinzas não é feriado. O que acontece, geralmente, é que as atividades são retomadas após o meio-dia.

Veja o calendário com feriados no Rio de Janeiro em 2025

Março

1º de março — Sábado — Aniversário do Rio de Janeiro (feriado municipal)

3 de março — Segunda-feira — Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março — Terça-feira — Carnaval 2025 (feriado)

5 de março — Quarta-feira — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

18 de abril — Sexta-feira — Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril — Domingo — Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril — Segunda-feira — Tiradentes (feriado nacional)

23 de abril — Quarta-feira — Dia de São Jorge (feriado estadual)

Maio

1º de maio — Quinta-feira — Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho — Quinta-feira — Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro — Domingo — Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro — Domingo — Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro — Terça-feira — Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro — Domingo — Finados (feriado nacional)

15 de novembro — Sábado — Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro — Quinta-feira — Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro — Quarta-feira — Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro — Quinta-feira — Natal (feriado nacional)

31 de dezembro — Quarta-feira — Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).

