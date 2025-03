Carnaval no Rio: 2º dia terá Beija-Flor e Salgueiro; veja programação

Após um primeiro dia de desfiles agitado, as apresentações do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro continuam nesta segunda-feira (3/3), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A noite começa com a Unidos da Tijuca, que entra na avenida às 22h. Na sequência, Beija-Flor e Salgueiro desfilam no Carnaval carioca. Fechando o primeiro dia, a Vila Isabel completa o segundo dia de apresentações.

Veja como foi o primeiro dia de desfiles no Carnaval do Rio de Janeiro.

Neste ano, o Grupo Especial do Carnaval carioca desfilará com um novo tempo de apresentação. A partir de 2025, as escolas terão entre 70 e 80 minutos para cruzar a avenida — um aumento em relação ao antigo limite, que variava de 60 a 70 minutos.

Além dos desfiles desta segunda-feira, o Carnaval do Rio de Janeiro segue com apresentações do Grupo Especial na terça-feira (4/3), com transmissão da TV aberta.

Confira a programação dos desfiles restantes no Rio de Janeiro

Segunda-feira (3/3)

Unidos da Tijuca – 22h

Beija-Flor – entre 23h30 e 23h40

Salgueiro – entre 0h50 e 1h10

Vila Isabel – entre 2h10 e 2h40

Terça-feira (4/3)