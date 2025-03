Carnaval ou carnaval: com minúscula ou maiúscula? Entenda

A forma correta é Carnaval, com letra maiúscula. Neste artigo, vamos explicar como as mudanças nas regras ortográficas vigentes impactaram a grafia da palavra.

De acordo com o Formulário Ortográfico de 1943, os nomes de festas pagãs ou populares deveriam ser escritos com inicial minúscula:

“OBSERVAÇÃO – Os nomes das festas pagãs ou populares escrevem-se com inicial minúscula: carnaval, entrudo, saturnais etc.”

No entanto, com a implementação do Novo Acordo Ortográfico, oficializado pelo Decreto nº 6.583 de 2008, houve uma mudança significativa.

A Base XIX desse acordo estabelece que a letra maiúscula inicial é usada nos nomes de festas e festividades, sem distinguir entre religiosas ou pagãs.

