Carnaval e futebol são as paixões do brasileiro e no Acre não é diferente. Alguns foliões compareceram ao Carnaval da Família com o manto do seu time do coração.

E como carnaval não tem regionalidade, vários times foram representados durante a folia.

Desde o Rubro Negro Carioca, o Poderoso Timão, do Imortal Grêmio, do Rio Grande do Sul e até mesmo os nossos ‘Hermanos’ participaram da festa.

Confira as fotos de Fagner Delgado pelo ContilNet: