Carnaval: tiroteio em bloco deixa 4 mortos; foliões lincham criminosos

Quatro pessoas morreram em uma confusão durante um bloco de carnaval na cidade de Altinho, cidade próxima de Caruaru, no Agreste pernambucano, na última segunda-feira (3). Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), dois homens efetuaram disparos e mataram um homem e uma mulher, deixando outra pessoa ferida, durante a festividade carnavalesca.

As vítimas dos disparos foram identificadas como Victor Manoel Feitosa da Silva, de 24 anos, e Ruthyelly Santos de Lima, de 21 anos. Eles chegaram a ser socorridos para unidades hospitalares da cidade e da região, mas não resistiram. Um outro homem, não identificado, de 26 anos, ficou ferido.

Após os disparos, os autores do crime, Gabriel Leonardo dos Santos Souza, de 21 anos e Juadonias Augusto da Silva de 24 anos, foram linchados e incendiados por populares. Eles morreram no local.

Segundo informações extraoficiais, a dupla teria saído de Caruaru para “acertar contas” com um desafeto que estaria no bloco carnavalesco. Victor Manoel Feitosa da Silva, que estava no bloco, foi confundido com o alvo da dupla, e acabou recebendo os tiros. Ruthyelly Santos de Lima também não tinha envolvimento com a ação criminosa e foi vítima de uma bala perdida. Ela perdeu muito sangue e não conseguiu sobreviver.

O que diz a Polícia

Desde que tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, iniciou as diligências e instaurou inquérito policial para investigar as ocorrências de tentativa de homicídio e homicídios consumados.

As diligências foram iniciadas, câmeras de estabelecimentos vão auxiliar nas investigações, uma equipe operacional da 14ª Desec da Civil foi encaminhada para o município, além de policiais da Divisão Especial de Apuração de Homicídios (DEAH).

Quem tiver informações sobre os crimes pode ligar para o 197 da PCPE. A Secretaria de Defesa Social reitera o compromisso com a Segurança Pública e reforça que dispõe de serviço próprio para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, através dos números 181 ou 0800.081.5001.