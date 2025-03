Carreta bitrem é flagrada trafegando em ruas de Sena Madureira e causa transtornos

Um veículo de grande porte, do tipo carreta bitrem, foi flagrado circulando livremente na tarde deste domingo (2) pela Avenida Brasil, principal via de acesso ao centro de Sena Madureira. A presença do caminhão chamou atenção dos moradores e gerou revolta, já que há placas de sinalização proibindo a circulação desse tipo de veículo na área urbana.

De acordo com relatos, o veículo foi visto por volta das 17 horas, passando pelo semáforo da avenida sem nenhuma fiscalização aparente. O peso excessivo do caminhão pode agravar ainda mais as condições das ruas, principalmente neste período de chuvas, quando o desgaste do asfalto se torna mais evidente.

A situação preocupa os moradores, que temem a deterioração das vias públicas, como já ocorreu em anos anteriores, quando buracos dificultaram a trafegabilidade na cidade.

“A cidade já está com muitas ruas danificadas por causa das chuvas, e um veículo desse porte só piora a situação”, comentou um morador que preferiu não se identificar.

Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se pronunciou sobre o ocorrido. A expectativa é que o poder público adote medidas para intensificar a fiscalização e impedir que veículos pesados circulem em áreas proibidas, preservando assim a infraestrutura da cidade.