Cartola 2025: veja novidades do fantasy game para o início da temporada

Dentre as principais alterações no fantasy com dinâmica no Brasileirão, está a nova home, que reúne em uma só tela os principais recursos do game e atualizações na página de escalação. Dessa forma, logo ao entrar na tela inicial do game, os jogadores verão as mudanças, com um atalho para a escalação, status do mercado, pontuação da rodada e feed de notícias. Essa funcionalidade tornará o acesso ao Bolão do Cartola mais dinâmico, tendo em vista que a partir desta temporada, será possível que os usuários deixem os seus palpites sobre os resultados dos jogos do Brasileirão e de outras competições sem sair da tela principal.