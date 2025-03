Casal e motoboy ficam feridos após colisão entre motocicletas em Rio Branco

O casal Thiago Nascimento da Silva, 32 anos, Janara Jaqueline de Oliveira, 36 anos, e o motoboy Lucas Ruan Gomes, 20 anos, ficaram feridos após a colisão entre suas motocicletas na noite desta terça-feira (11), na Estrada do Aviário, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o casal trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta Honda CG 125, placa NAQ-2716, quando foi atingido por Lucas, que realizava uma conversão à esquerda para acessar a Travessa Irineu Serra, ainda no bairro Aviário.

Com o impacto, Lucas Ruan Gomes desmaiou no local e sofreu uma possível fratura no joelho esquerdo. Thiago teve uma laceração no pé direito, enquanto Janara sofreu apenas escoriações.

Antes da chegada do Policiamento de Trânsito, populares retiraram a motocicleta do motoboy do local do acidente.

Uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e acionou uma unidade de suporte avançado para um atendimento mais qualificado às vítimas.

Todos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, e o estado de saúde deles é considerado estável.