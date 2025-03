Caso Vitória: investigadores encontram sangue no carro de suspeito do assassinato da jovem

Vitória trabalhava em um shopping e precisava pegar dois ônibus para voltar para casa. O pai buscava a filha todas as noites no ponto final. Mas no dia 26 de fevereiro, o carro dele quebrou. Vitória saiu do shopping, pegou o primeiro ônibus. As imagens mostram a jovem atravessando a avenida para pegar o segundo. Ela mandou uma mensagem para uma amiga dizendo que estava com medo porque achava que estava sendo seguida.