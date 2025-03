Caso Vitória: preso é visto como maior assassino da Terra, diz defesa

Além da própria esposa, vizinhos do suspeito disseram à polícia que houve uma movimentação anormal na casa dele no dia do desaparecimento de Vitória. Ele teria ficado “entrando e saindo da garagem” e estacionado o carro dentro de casa, em vez de usar a rua, como era o costume.

Polícia refaz trajeto de Vitória

Na tarde de sábado, duas equipes do Grupo de Operações Especiais, da Polícia Civil, fizeram buscas em Ponunduva, um bairro de chácaras em Cajamar, próximo à casa da família da jovem.

Na região, foi localizada uma chácara onde a jovem supostamente teria sido mantida. O local foi rondado pelos policiais, mas não há evidências de seja de fato o local do cativeiro. As equipes também refizeram o trajeto de Vitória antes de ela ter desaparecido.

GCM encontra cabelo e roupas no local de desova

A Guarda Civil Municipal de Cajamar encontrou, no dia 8 de março, roupas aparentemente femininas e grande quantidade de cabelo a cerca de 10 metros de onde foi encontrado o corpo de Vitória Regina dos Santos.

De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, Leandro Arantes, os objetos estavam enterrados e foram encontrados enquanto guardas-civis passavam pelo local com um repórter.

“Chegando ao local, você vê parte de cabelo para fora e parte de roupas para fora (…) Não dá para confirmar que é da Vitória. Nós só falamos que são objetos femininos pela proximidade do local”, disse Leandro.

Veja:

A adolescente foi encontrada morta no bairro Ponunduva, uma região de chácaras em Cajamar. Ela vestia apenas o sutiã e estava com o cabelo raspado e havia sido quase decapitada.

Envolvimento com o PCC

O Prefeito de Cajamar, Kauan Berto (PSD), negou que a morte da jovem Vitória Regina de Souza, brutalmente assassinada na cidade da Grande São Paulo, tenha relação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele defendeu que o município é um local pacato, com baixa criminalidade, e que as acusações de envolvimento da facção no caso foram um erro que atrapalha as investigações.

“Eu desconheço qualquer tipo de atuação de PCC na cidade de Cajamar. Em 65 anos de Cajamar. Eu, como nascido e criado lá [na cidade], participei de outras gestões da cidade, fui secretário e nunca ouvi envolvimento de Cajamar com PCC ou até mesmo PCC em bairros de Cajamar, até porque os menores índices de criminalidade estão em Cajamar”, disse Berto, em coletiva de imprensa.

Em conversa com os interlocutores, Kauan disse que a hipótese do PCC, assim como outras especulações envolvendo a sexualidade do ex-ficante da jovem, contribuíram para atrair a imprensa para o caso, mas, na prática, não ajudam a revelar quem matou Vitória.

A morte de Vitória

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada decapitada e com sinais de tortura na tarde do dia 5 de março em uma área rural de Cajamar, na Grande São Paulo.

Ela estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

A família reconheceu o corpo por conta das tatuagens no braço e na perna e um piercing no umbigo.

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem chegando a um ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro e, posteriormente, entrando no transporte público.

Antes de entrar no coletivo, a adolescente enviou áudios para uma amiga nos quais relatou a abordagem de homens suspeitos em um carro, enquanto ela estava no ponto de ônibus.

Nos prints da conversa, a adolescente afirma que outros dois homens estavam no mesmo ponto de ônibus e que lhe causavam medo.

Em seguida, ela entra no ônibus e diz que os dois subiram junto com ela no transporte público — e um sentou atrás dela.

Por fim, Vitória desce do transporte público e caminha em direção a sua casa, em uma área rural de Cajamar. No caminho, ela enviou um último áudio para a amiga, dizendo que os dois não haviam descido junto com ela. “Ta de boaça”. Foi o último sinal de Vitória com vida.

Pelo menos sete pessoas são investigadas pelo crime.

Delegado responsável pelo caso diz que “provavelmente foi crime de vingança”.

Noite do desaparecimento

Vitória voltava do trabalho, um restaurante do shopping de Cajamar, quando sentiu que estava sendo seguida por um carro. Posteriormente, ela enviou áudios para uma amiga, nos quais relatou uma abordagem de dois suspeitos no veículo, enquanto estava no ponto de ônibus.

Nos prints da conversa entre a adolescente a amiga, Vitória contou que ao chegar no ponto de ônibus, para pegar o segundo coletivo da noite, notou a presença de outros dois homens que lhe causaram medo.

Na sequência, ela entra no ônibus e diz que os suspeitos subiram junto com ela no transporte público. Um teria sentado atrás dela.

Ao final do trajeto, Vitória desceu do coletivo e começou os cerca de 15 minutos de caminhada até a sua casa, localizada em uma área rural de Cajamar. Antes de desaparecer, a adolescente enviou um áudio dizendo para a amiga que os dois suspeitos não haviam descido junto com ela: “Ta de boaça”. Este foi o último sinal de Vitória com vida.

Vídeo mostra últimas imagens da adolescente