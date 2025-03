Casos de Síndrome Gripal no Acre disparam em 2025, e ultrapassam anos de 2023 e 2024

Até a semana epidemiológica 08 (SE 08/2025), o Acre registrou um total de 3.096 consultas relacionadas a síndromes gripais, atendidas nas três unidades sentinelas do estado, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Número que é o mais elevado do que o registrado no mesmo período nos dois anos anteriores. Em 2023 foram registradas 3.000 consultas por síndromes respiratórias, já em 2024 foram 2.239.

Outro ponto observado diz respeito à mudança na faixa etária mais afetada pelas doenças respiratórias agudas, que passou de jovens adultos entre 20 a 29 anos, em 2024, para a faixa de 20 a 39 anos em 2025.

Nestas primeiras semanas de 2025, das coletas realizadas, os resultados apontaram que os vírus SARS-COV-2, rinovírus, influenza B e adenovírus foram os mais frequentes, circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas do estado.

Com o fortalecimento da vigilância das síndromes gripais nas unidades sentinelas do estado, por meio de monitoramento diário junto aos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHEs) e laboratórios, houve um aumento significativo nas coletas e notificações em 2025, se comparado ao mesmo período de 2024. Isso foi verificado em uma maior capacidade de identificação dos vírus que estão circulando no estado.

Em janeiro de 2025, diante da crescente quantidade de casos, o Governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública. A medida foi tomada em resposta não apenas ao aumento de síndromes gripais, mas também ao aumento de casos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.