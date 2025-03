Os atacantes Cassiano, lesão no tornozelo, e Rickson, problema muscular, são as dúvidas do Rio Branco para o confronto contra o Plácido de Castro. A partida vai ser disputada no domingo, 9, na Arena da Floresta, e o Estrelão precisa vencer para se manter na primeira divisão em 2026.

“São dois atletas importantes e o nosso departamento médico vem trabalhando. Precisamos dos dois atletas na melhor forma para a partida”, declarou o técnico Tinha Damasceno.

Jogo treino

O Rio Branco realizou um jogo treino neste sábado, 1º, no José de Melo, e goleou o Acre Esporte por 8 a 0, no José de Melo, para fechar a semana de treinos.

“O principal objetivo foi movimentar os atletas. Trabalhamos forte durante a semana e o objetivo é chegar com uma equipe bem preparada contra o Plácido”, explicou o treinador.

Volta na segunda

O elenco do Rio Branco volta aos treinamentos na segunda, 3, no José de Melo, e terá uma semana cheia de treinos visando o duelo contra o Plácido de Castro.