CBF anuncia Endrick como substituto após corte de Neymar; veja mudanças

Neymar está fora da Seleção Brasileira. Após o craque do Santos não se recuperar a tempo de um edema na coxa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (14/3), a convocação de Endrick como substituto para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Alex Sandro, do Flamengo, e Lucas Perri, do Lyon, entraram na vaga dos lesionados Danilo e Ederson.

Com o corte, Neymar não estará presente na partida em Brasília, na quinta-feira (20/3), contra os colombianos, às 21h45, no Mané Garrincha. Os demais convocados se apresentam na capital na segunda-feira (17/3) para iniciar a preparação.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliações realizadas, o departamento nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, disse Dorival Jr.

Com isso, Neymar irá chegar a marca de um ano e meio sem atuar com a Amarelinha. A última ocasião foi em outubro de 2023, quando sofreu a lesão ligamentar no joelho que o deixou longe dos gramados por um ano.

Outro suplente, Alex Sandro completa o espaço na lateral esquerda, que antes tinha apenas Guilherme Arana como atleta de ofício da posição. Ele substitui o companheiro de Flamengo Danilo, que sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e desfalcou o rubro-negro nos últimos jogos. Já Perri, em grande fase no Lyon, entra na vaga de Ederson.