Cemaden alerta para enchentes em ‘níveis críticos’ dos rios Acre e Juruá; veja boletim

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) emitiu um boletim de riscos hidrológicos nesta segunda-feira (10), alertando para as cotas dos rios acreanos estarem alcançando níveis críticos em algumas localidades.

Segundo o boletim, considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos relacionados à inundação em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, onde ficam as bacias do Rio Juruá e Rio Acre.

“Nessas regiões, os rios encontram-se em processo de enchente, com cotas perto de níveis críticos em algumas localidades, podendo impactar comunidades ribeirinhas”, diz trecho da nota.

Em Rio Branco, o Rio Acre marcou 14,13 metros na manhã desta segunda-feira, ultrapassando a cota de transbordamento e deixando 15 famílias desabrigadas e 10 bairros atingidos pelas águas.

Já em Cruzeiro do Sul, o manancial atingiu 13,20 metros, também ultrapassando a cota de transbordamento. No município, 11 bairros e três comunidades já foram atingidas pela alagação. Não há registro de famílias desabrigadas.