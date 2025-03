Cena inusitada: alunos chegam à escola montados em boi no interior do Acre

Uma cena pouco comum chamou a atenção dos moradores de Rodrigues Alves, no interior do Acre, na tarde desta quinta-feira, 13 de março de 2025. Dois alunos foram flagrados indo para a Escola Estadual Rodrigues Alves montados em um boi, carregando suas mochilas enquanto seguiam pelas ruas da cidade. O momento inusitado foi registrado e gerou curiosidade entre quem passava pelo local, destacando a criatividade e a relação das crianças com a vida rural.

De acordo com informações apuradas, essa não é a primeira vez que os estudantes utilizam o animal como meio de transporte. Relatos indicam que eles costumam deixar o boi em uma área verde próxima à escola, onde o animal se alimenta enquanto assistem às aulas, retornando para casa da mesma forma ao fim do expediente. A prática reflete uma adaptação à realidade local e tem sido comentada pelos moradores.

A cena, reportada pelo portal Jurua24Horas nesta sexta-feira (14), despertou reações positivas, com destaque para a engenhosidade dos alunos em lidar com o dia a dia na zona rural. Não foram fornecidos mais detalhes sobre os estudantes ou a escola.