Cenas brutais: homem esfaqueia recepcionista de hotel pelas costas

Um recepcionista de hotel, de 26 anos, foi esfaqueado pelas costas por Ubiraci Henrique Rodrigues de Lira, 19, quando a vítima conversava ao telefone, às 12h26 desse sábado (1º/2), no bairro da Consolação, centro paulistano.

A violência foi registrada por uma câmera de monitoramento (assista abaixo) e mostra que a vítima não desconfiou em nenhum momento de que seria atacada por Ubiraci, com quem trabalhava no hotel.

O criminoso se aproximou pelas costas do recepcionista, sacou uma faca e, em segundos, acertou um golpe na região da nuca da vítima — que imediatamente se virou e reagiu.

As imagens mostram o recepcionista segurando os braços de Ubiraci, que segue tentando atacar o colega de trabalho, ao menos mais sete vezes, acertando a vítima no rosto em uma delas. Durante a briga, o recepcionista caiu no chão com o criminoso, quando conseguiu desarmá-lo.

Veja:

Policiais militares foram acionados e prenderem Ubiraci em flagrante, por tentativa de homicídio, qualificado pela Polícia Civil por motivo fútil.

A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, onde foi socorrida. Seu estado de saúde não foi informado.

Os motivos para o ataque são apurados pelo 78º Distrito Policial (Jardins), onde o caso foi registrado.