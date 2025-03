Centro de Zoonose acolhe animais de famílias desabrigadas pela cheia; saiba como funciona

O cachorro é o melhor amigo do homem, e no momento de fragilidade o pet pode ajudar no apoio emocional, pensando nisso, a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está com um abrigo para receber os animais das famílias atingidas pela cheia.

O Centro de Zoonose está cuidando desse controle, desde a chegada do animal e todos os cuidados necessários para que o pet se sinta confortável. o médico veterinário e coordenador do abrigo dos animais, Herbet Teixeira, explicou como funciona toda triagem do animal quando chega ao abrigo.

“Hoje nós temos uma estrutura aqui montada para cerca de 250 animais que a gente poder receber entre cães e gatos, adultos e filhotes. Ali nós temos a nossa recepção, que é o nosso acolhimento, onde a pessoa já chega encaminhada pelo SASDH, com a ficha, o número de boxe, e aí a gente faz a nossa triagem médica veterinária para ver, avaliar como é que estão as condições dos animais, ver se está tudo vacinado, como é que está o caso clínico, se tem algum histórico ou não, e aí ele é colocado dentro de uma baia. No caso de ser individual, tem um lugarzinho para ele, já com a comidinha, a água dele esperando, ok? Se for uma família que tem mais de dois, três animais, já temos uma baia coletiva familiar, que é para agregar todos eles. Temos um coletivo também, que é aquela galerinha mais tranquila, que dá todo mundo a ficar junto, tudo separado de fêmea para macho, isso tudo que eu estou falando também serve para gatos, ok? Temos a maternidade também instalada lá na frente, tanto de gato como de cães também, os animais que já chegam paridas ou que estão próximo a dar o parto, aqui tem uma equipe só para cuidar. Essa galera, quem tiver que tomar mamadeirinha, temos uma equipe só para amamentação também, é muito legal”, explicou o veterinário.

O coordenador tranquiliza as famílias atingidas, pois seu pet vai ter todo suporte e ser bem tratado pela equipe de acolhimento.

“Nossa capacidade de atendimento aqui é 24 horas, um médico veterinário, um agente de zoonose também para poder atender de madrugada, qualquer momento. Então se você tem que vir para cá, ou você já tem um animal aqui, fique tranquilo que ele é assistido 24 horas por dia, 7 dias por semana pela prefeitura”, destacou o veterinário.

Durante a visita, a equipe do ContilNet encontrou uma família visitando seu pet, dessa forma, nem as pessoas e nem os animais ficam com saudade nesse período delicado.