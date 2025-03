Cesta básica no Acre tem alta de quase 10%; banana prata e café lideram o aumento

As cestas básicas de alimentos tiveram um aumento de 9,79% entre os meses dezembro de 2024 e março de 2025, de acordo com um levantamento realizado pela Fecomércio Acre. O principal causador da alta é a banana prata, com 52,58% de acréscimo em seu valor, seguido pelo café em pó, com 26,78%. O custo médio da cesta básica no mês de março é de R$663,48, com o valor máximo registrado chegando a R$717,59.

A banana saiu de R$34,92 para R$53,28, enquanto isso, o café saiu de R$56,76 para R$71,96. A carne bovina também subiu no período, com alta de 19,01%, custando em média R$212,20 (5Kg de coxão mole). Os itens que tiveram queda dentro da sexta básica foram o óleo de soja (13,94%) e o pão francês (31,27%).

“O aumento da cesta básica pode afetar diretamente o orçamento das famílias de baixa renda, reduzindo seu poder de compra e impactando outros setores do comércio”, disse o assessor da presidência da Fecomércio Acre, Egídio Garó.

“Monitoramos constantemente essas variações para entender como elas afetam não só os consumidores, mas também os comerciantes, que precisam adaptar seus estoques e estratégias de venda”, completou.