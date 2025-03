Champions: duelos que definirão primeiros classificados às quartas começam com protagonismo de convocados à seleção

A Liga dos Campeões da Europa se afunila e chega no momento de definição das oito melhores equipes do torneio. Em meio a confrontos praticamente definidos e aqueles ainda equilibrados, os quatro primeiros classificados às quartas serão conhecidos hoje. E, às vésperas da primeira data Fifa do ano, com protagonismo brasileiro.

Num dos principais jogos do dia, o Liverpool recebe o Paris Saint-Germain, às 17h (de Brasília, transmissão de SBT, TNT e MAX), com a vantagem do empate graças à vitória por 1 a 0 no primeiro confronto, no Parque dos Príncipes. O choque entre o líder da Premier League contra o da Ligue 1 reúne dois titulares do sistema defensivo da seleção: Alisson e Marquinhos. E com grandes chances da vaga passar pelas mãos do primeiro.

Alisson já foi protagonista do primeiro jogo, tendo sido fundamental para segurar os avanços do PSG. O brasileiro saiu de campo com nove defesas e foi apontado pela imprensa francesa e inglesa como o nome do jogo. Uma atuação que só coroou o grande momento vivido por ele na carreira.

Alisson voltou a ser convocado para a seleção depois de ficar fora de duas datas Fifa por lesão. Num ciclo de Copa que começou com Ederson no time titular durante a passagem de Fernando Diniz, a gangorra agora virou a favor do goleiro do Liverpool. Mas o técnico Arne Slot espera que ele tenha menos protagonismo no jogo de hoje.

— Tentamos ganhar todos os jogos, foi o que tentamos fazer na semana passada. Não era nossa intenção defender tão atrás. Queremos um jogo diferente, embora as nossas intenções sejam as mesmas. Não queremos um empate, queremos a bola o máximo que pudermos e, como é óbvio, ganhar — afirmou o treinador na véspera do confronto.

O outro grande duelo do dia com grandes chances de passar pelos pés de um brasileiro é Barcelona x Benfica, às 14h45 (de Brasília, com TNT e MAX transmitindo). Um jogo embalado pela grande fase de Raphinha. Artilheiro da equipe na Liga dos Campeões, com nove gols, ele fez o da vitória por 1 a 0 no primeiro confronto, no Estádio da Luz.

O atacante chegará à seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina vivendo o melhor momento de sua carreira e cotado até mesmo para a próxima Bola de Ouro. Muda de status e passa a ser uma referência técnica do time de Dorival Júnior. Não por acaso, o zagueiro Tomás Araújo, do Benfica, precisou responder sobre o duelo particular que terá com o brasileiro hoje:

— Já enfrentei muitos bons jogadores. Nos treinos, sempre me dão trabalho. Por isso acho que estou bem preparado para este desafio. Se o treinador (Bruno Lage) quiser me escalar, acho que pode ser outro bom duelo.

Já os outros dois confrontos tiveram placares mais largos na semana passada e chegam ao segundo jogo menos equilibrados. Em Milão, a Internazionale pode perder para o Feyenoord por até um gol de diferença que avança às quartas de final. No primeiro jogo, em Roterdã, os italiano venceram por 2 a 0.

Provável titular da Inter, o brasileiro Carlos Augusto terá mais uma oportunidade de aproveitar os holofotes do torneio para chamar atenção da comissão técnica de Dorival Júnior. O lateral-esquerdo, que serviu à seleção durante o comando de Fernando Diniz, ainda não recebeu uma chance do atual técnico. Do lado holandês, o atacante Igor Paixão, presente na pré-lista da seleção, está fora do duelo de hoje em razão de uma lesão na coxa.