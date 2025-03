Cheia do Rio Acre: aglomeração nas margens gera riscos à segurança da população; entenda

No período de cheia, é comum que a população se aglomere à margem do rio. No entanto, esse costume pode gerar situações de perigo. Uma prática frequente é a de grupos de pessoas pulando das pontes para tomar banho no manancial; outra é a condução de barcos e jet skis sob o efeito de bebidas alcoólicas.

O capitão do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, Freitas Filho, alerta para os riscos presentes nesse período de cheia.

“É um momento crítico que estamos passando, com muitas pessoas tensas e ansiosas, algumas já afetadas pela situação. Infelizmente, algumas veem nesse momento difícil uma oportunidade de diversão, que, muitas vezes, está associada a situações perigosas. Um dos principais riscos é o ato de pular da ponte. É importante destacar que, nesse período, ocorre a passagem de muitos balseiros, que nem sempre são visíveis a olho nu quando observamos a correnteza do rio. Muitos deles flutuam submersos, representando o risco de colisão. Além disso, há a presença de animais peçonhentos que fogem da cheia”, ressaltou o capitão.

Além dos riscos causados pelos balseiros, a correnteza do manancial também apresenta perigos. O capitão alerta para outras situações de risco.

“Nossa orientação é que as pessoas tenham responsabilidade ao frequentar o ambiente. O uso do rio para banho ou navegação não é recomendado, pois a correnteza é muito forte. Alguns utilizam embarcações e jet skis, muitas vezes de forma imprudente, com crianças a bordo ou sob o efeito de bebidas alcoólicas. Tudo isso representa um grande risco para a população”, concluiu o capitão do Corpo de Bombeiros.