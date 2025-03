Chelsea volta a bater o Copenhagen e vai às quartas da Conference League com 100% de aproveitamento

O Chelsea continua com campanha perfeita na Conference League. Nesta quinta-feira (13), a equipe inglesa recebeu o Copenhagen dentro do Stamford Bridge e venceu por 1 a 0, resultado que lhe garantiu nas quartas de final da competição.

Já com a vantagem de um gol no confronto por conta da vitória por 2 a 1 na ida, fora de casa, o Chelsea, com um time misto, fez um jogo “preguiçoso”, principalmente no primeiro tempo, e só foi marcar aos 10 da etapa final, em bela jogada individual de Kiernan Dewsbury-Hall.

O meia encarou a marcação e passou no meio de quatro defensores adversários, antes de bater cruzado e fazer 1 a 0.

A vitória foi a oitava dos ingleses em oito jogos disputados na competição, com a equipe seguindo firme rumo a um título inédito com uma campanha até aqui perfeita, com 100% de aproveitamento.

Na próxima fase, o Chelsea terá pela frente Légia Varsóvia, da Polônia, ou Molde, da Noruega.

Próximos jogos do Chelsea