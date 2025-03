Chip hormonal: o que é e como funciona o tratamento feito por Bolsonaro

Na última terça-feira (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração afirmando que faz uso de um chip hormonal com o objetivo de melhorar o desempenho sexual. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, em seu canal do YouTube, Bolsonaro ainda acrescentou sobre o implante que “tadalafila já era, agora é chip”.

Aos 69 anos, Bolsonaro procurou a terapia hormonal para reverter queixas constantes de homens com a sua idade. O problema não se restringe apenas à disfunção erétil, mas também à falta de disposição para atividades cotidianas.

O que é e para que serve o chip hormonal utilizado em Bolsonaro?

O chip hormonal é um tipo de implante manipulado, com o formato de um pequeno tubo tem de um a quatro centímetros de comprimento, chamados de pellets. Para os homens, os chips levam em sua formulação hormônios sintéticos ou idênticos à testosterona, suplementos alimentares e até outros tipos de medicamentos a depender de cada caso.

Existe uma variedade de chips hormonais, e eles não são novos no mercado, nem utilizados para um único objetivo. O Implanon, por exemplo, é amplamente utilizado por mulheres como contraceptivo, e chegou ao Brasil em 2011. O chip de gestrinona, conhecido como chip da beleza, também é utilizado para tratar endometriose e a menopausa.

Como funciona o tratamento com chip hormonal?

O chip hormonal é colocado por meio de uma pequena incisão subcutânea com anestesia local, num procedimento rápido e considerado não invasivo. O paciente geralmente é liberado no mesmo dia. O chip hormonal pode ser absorvível ou não absorvível.

No primeiro caso, um bastonete é inserido na pele, e as substâncias são totalmente absorvidas pelo organismo num período de até 6 meses. Já o não absorvível precisa ser retirado pelo médico ao final do tratamento, que pode durar de 1 a 3 anos a depender do tipo de chip hormonal.

Em ambos os casos, a liberação dos hormônios é feita de maneira gradual e controlada.

O chip hormonal é comprovado cientificamente?

Embora os chips hormonais sejam pesquisados desde os anos 1960, e muitos pacientes relatem benefícios, eles chegaram a ser proibidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em outubro de 2024, decisão já revertida. Atualmente o único chip hormonal liberado no Brasil é um contraceptivo à base de etonogestrel.

Antes de tomar a decisão de usar esse tipo de terapia hormonal, é importante se atentar aos valores. A compra do chip hormonal masculino mais implantação pode custar de R$ 3.500 a R$ 5.000. Também é preciso levar em conta os efeitos adversos. Arritmia, infarto, trombose, aumento da agressividade, ansiedade e depressão são algumas das reações colaterais apontadas por especialistas.