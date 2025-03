Chuva em SP deixa um morto e 170 mil imóveis sem energia elétrica

Um taxista morreu em decorrência da chuva que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quarta-feira (12/3). O temporal, que deixou mais de 170 mil imóveis sem energia, contou com queda de granizo, derrubou árvores e causou desabamentos e estado de atenção para alagamentos em toda a extensão da capital paulista.

A morte do taxista ocorreu devido à queda de uma árvore — que atingiu também a fiação elétrica — sobre o carro que ele dirigia no centro histórico de São Paulo. Diversas outras árvores também foram derrubadas pela cidade devido a fortes rajadas de vento, algumas das quais atingiram outros veículos.

Em orientação publicada mais cedo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) pede para que a população, entre outras medidas, “evite transitar em ruas alagadas”, não enfrente correnteza em caso de inundações, fique em lugar seguro e se mantenha longe da rede elétrica e de árvores.

Para os próximos dias, o CGE alerta para continuação de instabilidade no tempo: “Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana”. Além disso, a previsão para a tarde de quinta-feira (13/3) é de “pancadas de chuva com até forte intensidade”, “rajadas de vento e formação de alagamentos”.

A chuva também ocorre com até forte intensidade na sexta (14/3), mas com curta duração.