Chuva forte alaga ruas, deixa carros submersos e ameaça carnaval em Cruzeiro do Sul

Um temporal atingiu Cruzeiro do Sul na noite desta terça-feira (4), provocando alagamentos em diversas ruas do centro da cidade. Em um vídeo, é possível ver veículos parcialmente submersos, alguns ilhados pela água, enquanto pedestres tentam atravessar as áreas alagadas.

A forte chuva pegou todos de surpresa, suspendendo temporariamente a realização do Carnaval Cultural Magid Almeida, na Praça Orleir Cameli. O evento terá continuidade no decorrer da noite, mas podem haver mudanças. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, está no local para acompanhar a situação.

Moradores relatam que a chuva começou no fim da tarde e, em pouco tempo, o nível da água subiu rapidamente em algumas áreas do centro. Até o momento, não há informações sobre feridos ou prejuízos materiais significativos.

Devido a inundação também em outros pontos da cidade, a recomendação em situações como essa é evitar atravessar áreas alagadas, tanto a pé quanto de carro, para prevenir acidentes.

Veja o vídeo: