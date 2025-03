Ciclista perde controle e cai de bicicleta durante descida de ladeira em bairro de Rio Branco

Gercione Viana da Silva, de 44 anos, ficou ferido na noite deste sábado (8) após perder o controle da bicicleta e cair enquanto descia uma ladeira na Rua Iáco, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, ele seguia no sentido Centro-Bairro quando se desequilibrou e sofreu uma queda brusca. O impacto no solo causou ferimentos na cabeça e no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos, Gercione foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados no Setor de Traumatologia.

Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, hematomas na cabeça e escoriações na perna direita. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.