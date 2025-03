Cidade do Acre abre processo seletivo para contratar profissionais de nível médio; veja detalhes

A Prefeitura de Feijó, no Acre, abriu um novo processo seletivo para a contratação temporária de profissionais de nível médio que irão atuar em programas da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social. O edital nº 001/2025 oferece 75 vagas distribuídas entre diferentes funções.

As oportunidades disponíveis incluem Entrevistador do CADÚnico, Digitador do CADÚnico, Orientador Social, Educador Social e Visitador do Programa Criança Feliz. Para os cargos de Entrevistador e Digitador, é exigido, além do ensino médio completo, um curso básico de Informática. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518,00 e possíveis benefícios conforme a legislação municipal.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: análise de títulos e entrevista. A avaliação curricular considerará a formação acadêmica e cursos complementares, enquanto a entrevista servirá para verificar os conhecimentos técnicos dos concorrentes sobre temas ligados à assistência social e às funções de cada cargo.

As inscrições poderão ser feitas gratuitamente nos dias 13 e 14 de março de 2025, das 7h às 14h, na Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social, localizada na Travessa Floriano Peixoto, 263, Centro. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site da prefeitura e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, Carteira de Trabalho, certificado de nível médio e currículo atualizado com cópias dos certificados de cursos realizados.

VEJA TAMBÉM: Com salários de R$ 3 mil, prefeitura no Acre abre processo seletivo para vagas da Educação

Em caso de empate na classificação final, terão prioridade os candidatos com maior pontuação na análise curricular. Se o empate persistir, será considerada a maior nota na entrevista e, por último, a idade mais avançada do candidato.

Além das vagas imediatas, o certame também prevê a formação de um cadastro reserva para futuras convocações.