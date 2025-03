CIMEC é destaque nacional e recebe prêmio ‘Top Referência’ na Expo Revestir 2025

A Cimec Material de Construção foi reconhecida nacionalmente na Expo Revestir 2025 com o prêmio Top Performance, destacando-se pelo seu desempenho excepcional na venda de tintas Coral, do grupo AkzoNobel, ao longo de 2024.

Segundo Flávio Linhares, Sales Manager da AkzoNobel, a CIMEC foi mais uma vez reconhecida com o prêmio Cliente Ouro pelo desempenho excepcional em 2024.

O reconhecimento se deve ao crescimento expressivo da empresa em relação às metas estabelecidas, ao alto volume de vendas da linha premium, à diversificação do mix de produtos e às ações estratégicas desenvolvidas ao longo do ano.

A Diretora Executiva da Cimec, Isabela Brito, recebeu a placa em nome da empresa e destacou a importância da parceria recém-estabelecida com a marca Coral. Ela ressaltou o sucesso do trabalho realizado em loja, focado na experiência do cliente, e expressou otimismo para 2025, desejando um ano ainda mais próspero para clientes, parceiros, pintores e toda a equipe Cimec.

Para Neto Fernandes, Gestor Comercial da Cimec, a premiação reforça o compromisso da empresa com a qualidade e a satisfação dos clientes. “Esse prêmio é mais do que um reconhecimento, é a prova do nosso compromisso em trabalhar com a melhor marca de tintas do Brasil. Em 2024, ajudamos a colorir inúmeros espaços com a Coral, e em 2025 seguiremos oferecendo sempre o melhor para nossos clientes.”