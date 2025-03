O projeto “Cine Inclusão: da Ideia à Tela” é uma destacada iniciativa cultural financiada pela Lei Aldir Blanc, um programa do Governo Federal, executado por meio do Governo Estadual do Acre e da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour. Produzida pela Trapiche Filmes e coordenada pelo cineasta Ney Ricardo, a iniciativa visa oferecer a jovens de comunidades em situação de vulnerabilidade social, como a Baixada da Sobral, acesso ao mundo do cinema. A produção executiva está a cargo do cineasta Silvio Margarido.

O curso ocorre no emblemático Teatro Barracão Matias, um espaço de resistência cultural e artística, conhecido pela dedicação do teatrólogo e ativista José Marques, o Matias. Este ambiente histórico serve de base para enriquecer a formação dos alunos.

A metodologia do curso é centrada em atividades práticas, onde a teoria é cuidadosamente diluída no processo de aprendizado. Isso permite que os alunos vivenciem a prática cinematográfica de forma direta e integrada. Sob a supervisão de uma equipe técnica experiente, os alunos terão a oportunidade de produzir seus próprios curtas-metragens, garantindo uma experiência educacional envolvente e transformadora.

Atualmente, durante a primeira semana, a etapa de desenvolvimento abrange o módulo de roteiro, ministrado pela cineasta e produtora Rose Farias. Os alunos são guiados desde a concepção inicial até a escrita de roteiros prontos para produção. Eles também recebem orientações sobre direção com Ney Ricardo, aprofundando-se nas nuances de comandar um projeto cinematográfico.

Na próxima semana, a etapa de pré-produção intensifica o aprendizado com a cineasta e produtora Juliana Machada, que estará à frente da direção de produção, enquanto Isabelle Amsterdam, cineasta e diretora de arte, conduzirá o módulo de direção de arte. Esta fase é crítica para a preparação dos alunos, introduzindo-os aos conceitos visuais e à logística de produção.

Durante a etapa de produção, Ciro Facundo, cineasta e diretor de fotografia, orientará os estudantes sobre narrativa visual, técnicas de iluminação e práticas de câmera, oferecendo uma experiência prática e interativa.

Por fim, a etapa de pós-produção trará à tona o módulo de edição de imagem e som, liderado por Silvio Margarido. Aqui, os alunos vão aprender a utilizar ferramentas de edição, mixagem e correção de cor.

O curso culminará em um evento de encerramento no dia 19 de abril no Teatro Barracão Matias, onde os curtas serão exibidos em um telão inflável, acompanhado por um sistema de som apropriado para valorizar o trabalho dos alunos. Este evento promete honrar o esforço coletivo e a criatividade dos participantes.

“Cine Inclusão: da Ideia à Tela” não só educa e qualifica jovens talentos, mas também enriquece a cena cultural local, integrando educação, arte e inclusão social.

Cronograma do Curso de Cinema

Período do Curso: 10 de março à 4 de abril

Local: Teatro Barracão Matias

Carga Horária Total: 60 horas

Dias da Semana e Horário: Segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

Distribuição Total de Horas por Semana

SEMANA TOTAL DE HORAS

Semana 1 (10 a 14/mar) 15 horas

Semana 2 (17 a 21/mar) 15 horas

Semana 3 (24 a 28/mar) 15 horas

Semana 4 (31/mar a 04/abr) 15 horas