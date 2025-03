Cine Recreio recebe sessão do Cinesesc em homenagem ao Dia da Mulher e exibe o filme ‘A hora da estrela’

O Cine Recreio, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado dia 8 de março, vai receber uma sessão do Cinesesc 2025. Nesta edição, será exibido o clássico ‘A Hora da Estrela’, de 1985, dirigido por Suzana Amaral.

A exibição do filme começa às 19h, com entrada gratuita, após o filme vai acontecer uma roda de conversa para debater as temáticas do filme.

O projeto Cinesesc busca democratizar o cinema, e visa ampliar o acesso ao cinema nacional, valorizando a diversidade da produção audiovisual brasileira.