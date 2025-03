Cinema Araújo e Via Verde Shopping celebra o Dia Internacional da Mulher com ingressos promocionais

O Cine Araújo, do Via Verde Shopping, preparou uma ação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher, no próximo sábado, 8 de março. Todas as mulheres poderão aproveitar ingressos por apenas R$12,00, uma oportunidade única para curtir grandes produções cinematográficas a um preço exclusivo.

A programação especial do dia inclui filmes para todos os gostos. Entre os destaques, estão: “Uma Advogada Brilhante” , comédia sobre um advogado que se disfarça de mulher para manter seu emprego e a guarda do filho; “Ainda Estou Aqui”, drama vencedor do Oscar que retrata a luta de Eunice Paiva após o desaparecimento de seu marido na ditadura militar; “Capitão América: Admirável Novo Mundo”, nova aventura do herói da Marvel, que traz ação e reflexões sobre identidade.

Garantindo entretenimento para todos os públicos, o Cine Araújo oferece diversas outras opções de filmes, desde comédias leves até dramas intensos, aventuras épicas e ficções instigantes.

“Essa iniciativa é uma forma de valorizar a presença das mulheres nos cinemas, celebrando suas histórias e conquistas. Além disso, queremos promover a importância da representatividade, não apenas nas telas, mas desde a produção até a direção, onde cada vez mais as mulheres mostrem sua força e criatividade, criando uma nova era para a indústria”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping.

A promoção é válida apenas no sábado, 8 de março. Não perca a chance de aproveitar um dia de cinema com histórias inspiradoras e emocionantes, celebrando o Dia da Mulher de forma especial ao lado de mãe, esposa, filha ou amigas.

Garanta seu ingresso com comodidade e facilidade pelo site [www.ingresso.com](http://www.ingresso.com), onde é possível consultar todos os horários e sessões disponíveis.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

