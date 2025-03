Clientes GEAP poderão utilizar os serviços de urgência infantil da Unimed Rio Branco; saiba mais

Os beneficiários do plano de saúde GEAP agora têm acesso ao Pronto Atendimento Infantil 24h da Unimed Rio Branco.

Sendo a única operadora de saúde no Acre com serviço próprio de urgência, emergência e internação em apartamentos para o público infantil, a Unimed Rio Branco firmou parceria com a GEAP para a prestação desses serviços.

Para o diretor administrativo e vice-presidente da Unimed Rio Branco, Dr. Renato Correia, a ampliação do público atendido na unidade infantil beneficiará uma parcela da população que merece atenção especial: as crianças.

Os clientes do plano de saúde dos servidores públicos (GEAP) poderão, conforme contrato estabelecido, utilizar todos os serviços de urgência e emergência, incluindo exames laboratoriais, exames de imagem, medicações e atendimento por equipe médica especializada 24h, além da internação em apartamentos individuais.

Na celebração do contrato, além das equipes gestoras de ambas operadoras, estavam presente o Diretor de Mercado da Unimed Rio Branco, Dr. Fernando Ribeiro e a Gerente Estadual da GEAP, Antônia Miguelina.

Para mais informações, os beneficiários podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300 ou pelo site www.geap.org.br.