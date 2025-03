CNU: resultado final da primeira edição é homologado oficialmente

As listas finais já tinham sido divulgadas na última sexta, 28 de fevereiro, mas faltava a homologação. Agora, a próxima etapa será a convocação dos aprovados.

Cada órgão ou entidade (ministérios, agências reguladoras, institutos e autarquias) será responsável por conduzir as chamadas, após a autorização do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“Em breve começaremos a chamar as novas servidoras e servidores, dando mais um passo importante no projeto de transformar o Estado para entregar mais e melhores serviços públicos. Servidores preparados são a base de boas entregas para a população”, disse a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Para que as convocações sejam realizadas, o Orçamento de 2025 precisa ser aprovado e sancionado.

A votação do Orçamento deverá ocorrer neste mês de março, no Congresso Nacional, segundo o calendário informado pelo Legislativo.

Somente depois da sanção da Lei Orçamentária, cada órgão ou entidade poderá solicitar o provimento dos cargos e o MGI fará a aprovação desse pedido, autorizando a convocação.

De acordo com o Ministério da Gestão, a expectativa é para que as convocações comecem entre o final de abril e o início de maio.

Para cargos com curso de formação, homologação do CNU será posterior

Para os cargos que demandam curso de formação, a homologação só ocorrerá depois da conclusão das aulas.

Isso porque a participação no curso é obrigatória, eliminatória e classificatória. Ou seja, a aprovação no cargo dependerá da performance durante a formação, incluindo provas e presença nas aulas.

As pessoas convocadas para os cursos de formação devem efetuar, obrigatoriamente, a matrícula.

Veja os prazos:

Para os cargos de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPG), analista em Tecnologia da Informação (ATI), analista técnico de políticas sociais (ATPS), analista de Infraestrutura (AIE) e analista de Comércio Externo (ACE): matrícula online, de 10 a 18 de março, pelo site da Enap.

Para o cargo de especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários, da Antaq: matrícula de 2 a 20 de março, conforme o edital disponível no site do Cebraspe.

Para o cargo de especialista em regulação de saúde suplementar, da ANS: matrícula de 13 a 17 de março, conforme o edital disponível no site do Cebraspe.

Para o cargo de auditor-fiscal do trabalho (AFT): edital para matrícula deve ser publicado no dia 11 de março.

Para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de energia, da Aneel: edital para matrícula deve ser publicado no dia 12 de março.

Quem não confirmar a matrícula dentro do prazo será automaticamente eliminado do cargo. No total, 2.035 vagas do Concurso Nacional Unificado serão preenchidas por cargos com exigência de curso de formação.

Ao frequentarem os cursos de formação, os candidatos receberão, mensalmente, um auxílio financeiro correspondente a 50% da remuneração inicial da carreira.

Os cursos serão realizados na cidade de Brasília, no Distrito Federal. A exceção será para o cargo de especialista em regulação de saúde complementar, da Agência Nacional de Saúde, cuja formação será no Rio de Janeiro.

Somente para o auditor-fiscal do trabalho, o curso de formação terá caráter híbrido, ou seja, com aulas presenciais e também remotas. Para as demais carreiras, as aulas serão 100% presenciais.

Uso do cadastro de reserva também depende do Orçamento 2025

Segundo o MGI, o cadastro de reserva do CNU corresponde ao dobro do número de vagas imediatas disponíveis em cada bloco.

Uma mesma pessoa pode estar presente em diferentes listas de espera. Ela terá notas e posições diferentes para cada cargo ranqueado dentro do bloco temático escolhido na inscrição, de acordo com o peso que cada eixo temático tem para os respectivos cargos.

Por exemplo, quem assumir um cargo de terceira preferência poderá se manter no banco de candidatos para a sua primeira e segunda opções, no momento da inscrição, tendo chance de ser convocado para ocupar posições melhores futuramente

O uso do cadastro de reserva do CNU também dependerá do valor aprovado no Orçamento 2025.

“Temos a expectativa de usar o cadastro de reserva. Vai depender, este ano, da aprovação da Lei Orçamentária Anual para saber os recursos que terão disponíveis. Também temos a expectativa de autorizar novos concursos”, disse a ministra Esther, em entrevista coletiva sobre o CNU, em janeiro.

Primeira edição do CNU ofereceu 6.640 vagas

O edital da primeira edição do CNU foi publicado em 2024 com uma oferta de 6.640 vagas, para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. As oportunidades foram para carreiras de níveis médio e superior.

O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa pioneira do Governo Federal para selecionar novos servidores. Nesse formato, uma única pessoa pode se candidatar a diversas carreiras dentro de um mesmo bloco temático, pagando apenas uma única taxa.

Outra inovação é o aumento dos locais de prova. Os exames do CNU foram aplicados no dia 18 de agosto, em mais de 200 cidades do país.

Antes, a maioria dos concursos federais era feita apenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal, ou exclusivamente em Brasília DF.

O CNU quebrou recorde, com 2.144.435 inscritos, ficando em primeiro lugar no ranking dos concursos mais concorridos da história.

Novo Concurso Unificado já está em planejamento

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos já informou que um novo Concurso Unificado será realizado em 2025.

“Parabéns a todos os participantes e pra quem não passou, não se preocupe, o CPNU 2 vem aí”, afirmou o Ministério da Gestão, nas redes sociais.

O número de vagas e a lista de órgãos participantes da próxima edição do CNU ainda não foram revelados. Porém, alguns órgãos que receberam aval para novos concursos já confirmaram a participação no próximo CNU.

O edital, com as regras do CNU 2025, deverá ser publicado neste mês de março, de acordo com a ministra Esther Dweck. O Governo Federal trabalha com a estimativa de realizar as provas em agosto.

Isso por ter a menor incidência de chuvas no Brasil e evitar possíveis remarcações, como ocorreu na primeira edição do Concurso Unificado.

“A gente espera o edital até o finalzinho do primeiro trimestre. A prova, a gente gostaria de repetir em agosto. A gente ainda não sabe se vai ser possível pelo prazo do edital. Agosto é o mês de menor incidência de chuvas no Brasil. A ideia é fazer a prova no início do segundo semestre, essa é a nossa lógica de calendário”, afirmou Esther, durante participação no programa Bom dia, Ministra, do canal GOV.

O secretário de Gestão de Pessoas do MGI, José Celso Cardoso Júnior, informou, em entrevista ao Qconcursos Folha Dirigida, que o novo CNU trará em torno de 50% da oferta da primeira edição.

“Está em aberto um conjunto de vagas que estão previstas de serem autorizadas em 2025, no Orçamento que não foi aprovado ainda. Tudo somado, a gente acredita que pode conseguir reunir algo como 3 mil, 3.500 vagas para realizar uma segunda edição do concurso unificado”.

Ao ser questionado se a Fundação Cesgranrio permanecerá como a banca organizadora do concurso, o secretário José Celso explicou que uma nova licitação será feita e que grandes instituições poderão participar do processo.