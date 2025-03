Codiguin Free Fire: Veja lista de códigos para resgatar de graça em março de 2025

Conquistando um grande público nos últimos anos, o Free Fire tornou-se um sucesso inquestionável entre a garotada. Publicado pelo Garena, o battle royale garantiu um lugar no coração dos brasileiros com suas mecânicas simples, requisitos acessíveis e constantes atualizações de conteúdo — que os jogadores certamente adoram.

Claro, um dos principais destaques do jogo são as skins, cobiçados cosméticos que dão mais personalidade aos personagens. Naturalmente, os conjuntos mais vistosos devem ser adquiridos com dinheiro real, algo que pode ser inviável para muitos jogadores. Contudo, há uma outra alternativa aqui: os Codiguin do Free Fire.

Codiguin do Free Fire para resgatar de graça em março de 2025

Conforme o próprio nome sugere, os Codiguin do Free Fire são códigos promocionais que podem ser resgatados para obter diversas recompensas gratuitas in-game. Eles são liberados periodicamente por influenciadores e marcas — e podem, ou não, conter data de expiração.

O Voxel separou as últimas combinações disponíveis para você garantir regalias exclusivas na sua conta. Para resgatar, basta selecionar os códigos listados abaixo, ir até o site de recompensas e seguir o passo a passo — te mostraremos um guia rápido e prático a seguir.

Confira abaixo a lista de códigos do Free Fire para resgatar em março de 2025!

FFSGT7KNFQ2X

XF4SWKCH6KY4

FFPURTQPFDZ9

FFNGY7PP2NWC

FFDMNSW9KG2

FFSKTXVQF2NR

FFRSX4CYHLLQ

NPTF2FWSPXN9

FFCBRAXQTS9S

FFYNC9V2FTNN

FFNRWTQPFDZ9

FFEV0SQPFDZ9

FPSTQ7MXNPY5

Vale ressaltar que os Codiguin FF possuem um prazo para expirar. Além disso, cada um dos códigos acima pode ser usado uma determinada quantidade de vezes — portanto, corre para garantir a sua recompensa antes que esgote!

Como resgatar os Codiguin do Free Fire?

Não sabe como resgatar os Codiguin do Free Fire? Fique tranquilo, pois o processo é bem simples e fácil. Confira abaixo o passo a passo!

Vá até o site oficial de resgate; Logue em sua conta do Free Fire; Copie os códigos listados acima, um por vez, e cole na área de resgate (lembrando que cada um deles possui 12 ou 16 caracteres); Clique no botão “Confirmar”; Se o código estiver disponível, uma mensagem aparecerá para confirmar o resgate. Lembrando que leva em torno de 30 minutos para a recompensa ficar disponível em sua conta.

Ainda vale a pena jogar Free Fire em 2025? Como jogar de graça?

Em busca de ação intensa e partidas rápidas? Bem, Free Fire continua sendo uma ótima opção para jogar de graça nos celulares em 2025. O shooter do Garena segue em constante evolução, com seus eventos sazonais fazendo o game valer a pena.

O jogo é leve, roda em quase qualquer celular e tem uma comunidade gigantesca para interagir — isso sem mencionar a possibilidade de personalizar seu personagem e testar novas armas a cada atualização.

Se você curte o gênero Battle Royale, o Free Fire certamente ainda é uma das melhores opções disponíveis atualmente. Caso queira baixá-lo de graça no seu celular, os links da Play Store e App Store estão logo abaixo!